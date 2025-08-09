CyberPRO
9 августа, 18:05

На PAX West 2025 покажут Little Nightmares 3 и The Blood of Dawnwalker

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Обложка игры Little Nightmares 3.
Фото Steam

Об этом сообщило Bandai Namco Entertainment, которые занимаются их издательством.

На стенде компании можно будет посмотреть предстоящие новинки, помимо Little Nightmares 3 и The Blood of Dawnwalker, покажут также и другие проекты — Digimon Story Time: Stranger, Towa and the Guardians of the Sacred Tree, My Hero Academia: All's Justice, Pac-Man World 2 и дополнение к Sword Art Online.

PAX West 2025 пройдет в Сиэтле с 29 августа по 1 сентября, помимо Bandai Namco Entertainment участие примут Capcom и Pearl Abyss.

Канал FX занимается экранизацией Far Cry — пресс-релиз Ubisoft

В League of Legends появится управление с помощью WASD

КХЛ на Кинопоиске

