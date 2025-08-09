На PAX West 2025 покажут Little Nightmares 3 и The Blood of Dawnwalker
Об этом сообщило Bandai Namco Entertainment, которые занимаются их издательством.
На стенде компании можно будет посмотреть предстоящие новинки, помимо Little Nightmares 3 и The Blood of Dawnwalker, покажут также и другие проекты — Digimon Story Time: Stranger, Towa and the Guardians of the Sacred Tree, My Hero Academia: All's Justice, Pac-Man World 2 и дополнение к Sword Art Online.
PAX West 2025 пройдет в Сиэтле с 29 августа по 1 сентября, помимо Bandai Namco Entertainment участие примут Capcom и Pearl Abyss.
