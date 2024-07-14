Вышла новая часть легендарной Subway Surfers — игроки не в восторге

Внезапно и без особенного шума вышла новая часть легендарной серии Subway Surfers — правда, пока не во всех странах.

Условно-бесплатная игра с заголовком Subway Surfers City (ранее называвшаяся Hoverboard Heroes) почти всем напоминает предыдущие игры.

Разумеется, графика стала лучше, появились новые локации, механики и персонажи. Впрочем, отзывы игроков не кажутся восторженными — многие пишут, что игра слишком похожа на старую, а временами и вовсе ей проигрывают.