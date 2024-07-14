Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 21:10

Вышла новая часть легендарной Subway Surfers — игроки не в восторге

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Sybo Games ApS

Внезапно и без особенного шума вышла новая часть легендарной серии Subway Surfers — правда, пока не во всех странах.

Условно-бесплатная игра с заголовком Subway Surfers City (ранее называвшаяся Hoverboard Heroes) почти всем напоминает предыдущие игры.

ИграРоссия. На выставке «Россия» была представлена российская игра, подозрительно похожая на Subway Surfers

Разумеется, графика стала лучше, появились новые локации, механики и персонажи. Впрочем, отзывы игроков не кажутся восторженными — многие пишут, что игра слишком похожа на старую, а временами и вовсе ей проигрывают.

0
Читайте также
Плющенко послал депутатов «в космос» после отказа поддержать бойкот Олимпиады
Топ-8 вундеркиндов в истории Евро
Politico сообщила о разочаровании Зеленского встречей с Байденом на саммите НАТО
«Я молюсь, чтобы Трамп был на 100% здоров». Конор, Уайт и другие звезды UFC встали горой за Трампа после покушения, он всегда был фанатом и инвестором ММА
Фотограф заснял летящую в миллиметрах от головы Трампа пулю
Летная негодность: что могло стать причиной катастрофы SSJ-100 в Подмосковье
Популярное видео
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ради новой карточки Hamster Kombat игрокам придется раскошелиться

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости