Даже медийные личности не смогли заработать на «Хомяке» и 10 тысяч рублей

Кирилл Boobmbl4 Михайлов, профессиональный игрок в Counter-Strike 2, раскрыл свой заработок в «Хомяке». Нельзя сказать, что он впечатляет — заработать Бумычу удалось всего около 9 тысяч рублей, если ориентироваться на цены премаркета.

А ведь он постоянно публиковал реферальную ссылку на своем телеграм-канале с 57 тысячами подписчиков — у абсолютного большинства аудитории Hamster Kombat таких возможностей и в помине не было.