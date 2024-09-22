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Сегодня, 15:15

Даже медийные личности не смогли заработать на «Хомяке» и 10 тысяч рублей

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото из соцсетей Кирилла Михайлова.

Кирилл Boobmbl4 Михайлов, профессиональный игрок в Counter-Strike 2, раскрыл свой заработок в «Хомяке». Нельзя сказать, что он впечатляет — заработать Бумычу удалось всего около 9 тысяч рублей, если ориентироваться на цены премаркета.

А ведь он постоянно публиковал реферальную ссылку на своем телеграм-канале с 57 тысячами подписчиков — у абсолютного большинства аудитории Hamster Kombat таких возможностей и в помине не было.

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