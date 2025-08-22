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22 августа 2025, 23:44

Студия Owlcat представили The Expanse: Osiris Reborn на Gamescom 2025

Постер The Expanse: Osiris Reborn.
Фото Steam

На выставке Gamescom 2025 журналисты смогли ознакомиться с демоверсией игры The Expanse: Osiris Reborn.

В игре нет классов, а прокачка позволяет развивать персонажа в разных сферах. В демо показан пролог: главный герой и его команда сбегают со станции Эрос на корабле Protogen после инцидента с протомолекулой. На станции звучит сообщение Джеймса Холдена из сериала. Когда Protogen возвращается за кораблём, герои попадают в перестрелку и снова бегут.

В самой игре разрушаемое окружение: меткий выстрел может обрушить потолок. Открытый космос детально проработан: звуки заглушаются, анимации замедляются, обломки и тела отлетают. С магнитными ботинками можно стоять на любой поверхности, а камера адаптируется. Решения в игре имеют серьезные последствия: один выбор в прологе привёл к гибели коллег.

Визуально игра впечатляет благодаря Unreal Engine 5, но анимации в диалогах требуют доработки. Прохождение основного сюжета займет 20-30 часов, что делает игру самой короткой в студии. Над проектом работают 180 штатных сотрудников Owlcat и около сотни на аутсорсе, включая авторов Cyberpunk 2077 и Halo. Дата релиза пока неизвестна.

Филатов Руслан

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