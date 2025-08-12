Состоялся релиз от инди-студии Myrkur Games — Echoes of the End

12-го августа состоялся релиз Echoes of the End от исландской инди-компании Myrkur Games.

Echoes of the End — это кинематографичный приключенческий экшен от третьего лица. Игроков ждет захватывающее путешествие, где личные переживания героев переплетаются с магией, сражениями на мечах, исследованием мира и оригинальными головоломками.

Игра, вдохновленная красотами Исландии, погружает в уникальный фэнтезийный мир, полный неожиданных поворотов и ярких впечатлений.

Игроков ждет мир, полный загадок и опасностей. История рассказывает о Рин, которая, несмотря ни на что, бросает вызов кровожадной Империи. В этом опасном путешествии ее главным спутником станет ученый Абрам Финлей с таинственным прошлым.

Игра уже получила свои первые оценки. На Metacritic рейтинг достиг 71 балла из 100, а на OpenCritic оценка составила 66 баллов из 100.

Филатов Руслан