Мы не могли больше переносить — авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 оправдались перед фанатами

Ни для кого не секрет, что на релизе техническое состояние S.T.A.L.K.E.R. 2 оставляло желать лучшего. И даже сейчас, после нескольких патчей, игра все еще недостаточно отполирована. Тем не менее разработчики объяснили, почему выход S.T.A.L.K.E.R. 2 все-таки решили больше не переносить.

Глава GSC сказал, что причина проста: «еще один марафон» мог окончательно сломить разработчиков. По его словам, под конец у авторов совсем не осталось сил.

«Вы находитесь в очень интенсивном рабочем процессе в течение многих месяцев до релиза, и вы работаете сверх того, что обычно можете сделать, и в максимально возможном напряжении... Вы настолько устали, что просто умрете, если решите пробежать еще один марафон», — рассказал Евгений Григорович.

Впрочем, есть еще как минимум одна причина, по которой шутер вышел именно тогда, когда вышел. Евгений Григорович признался, что его не очень привлекала мысль доработать игру, но получить за нее меньше. Дело в том, что из-за переноса S.T.A.L.K.E.R. 2 могла попасть в сезон глобальных распродаж — Черную пятницу и Рождество.

А вот для фанатов шутера деньги не главное: игра хорошо продается несмотря ни на что.