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26 марта, 14:00

Шутер Mouse: P.I. For Hire добавили в список желаемого в Steam больше 1.4 млн раз

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Постер Mouse: P.I. For Hire.
Фото YouTube

Разработчики шутера поделились подробностями предстоящего мультяшного проекта — релиз на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch 2 состоится 16 апреля, а физические версии — 10 июля.

В Mouse: P.I. For Hire игроки станут частным детективом Джеком Пеппером (Трой Бейкер), расследующим заговор в коррумпированном Маусбурге. В арсенале более десятка видов мультяшного оружия. Игра выделяется нуарной атмосферой, богатым арсеналом, интересным сюжетом и оригинальным саундтреком. Цена — 30 долларов.

Предзаказы доступны только в Steam, на консолях их нет. Со временем ожидается релиз PS4, Xbox One и первой Switch. А ещё создатели игры рассказали, что планируют выпустить сюжетное DLC, которое не будет связано с основной историей.

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