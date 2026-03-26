Шутер Mouse: P.I. For Hire добавили в список желаемого в Steam больше 1.4 млн раз

Разработчики шутера поделились подробностями предстоящего мультяшного проекта — релиз на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch 2 состоится 16 апреля, а физические версии — 10 июля.

В Mouse: P.I. For Hire игроки станут частным детективом Джеком Пеппером (Трой Бейкер), расследующим заговор в коррумпированном Маусбурге. В арсенале более десятка видов мультяшного оружия. Игра выделяется нуарной атмосферой, богатым арсеналом, интересным сюжетом и оригинальным саундтреком. Цена — 30 долларов.

Предзаказы доступны только в Steam, на консолях их нет. Со временем ожидается релиз PS4, Xbox One и первой Switch. А ещё создатели игры рассказали, что планируют выпустить сюжетное DLC, которое не будет связано с основной историей.