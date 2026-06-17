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17 июня, 14:00

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection получила трейлер возвращения Эны

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Постер Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.
Фото MonsterHunter

Capcom рассказали о возвращении в Monster Hunter Stories 3 Эны — девушки из деревни Руто, которая уже появлялась в Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection выделяется проработанной историей, пошаговыми сражениями в стиле классических RPG и возможностью приручения монстров. В новом трейлере показали саму Эну, а также лабораторию, в которой она изучает природу кристаллов.

Ролевое приключение Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection вышло 13 марта на PC, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.

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