Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection получила трейлер возвращения Эны

Capcom рассказали о возвращении в Monster Hunter Stories 3 Эны — девушки из деревни Руто, которая уже появлялась в Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection выделяется проработанной историей, пошаговыми сражениями в стиле классических RPG и возможностью приручения монстров. В новом трейлере показали саму Эну, а также лабораторию, в которой она изучает природу кристаллов.

Ролевое приключение Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection вышло 13 марта на PC, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.