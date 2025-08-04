Анонсирован MiSide: Zero — приквел нашумевшего хоррора от российских разработчиков

Представлен тизер MiSide: Zero, которая станет неофициальным приквелом оригинальной MiSide. Проект создается силами двух человек: Kojo и Nick (@sonnick3D). Они уже получили согласие от авторов оригинальной игры на выпуск своей работы. MiSide: Zero расскажет историю юноши, которого игроки могли увидеть в оригинале. Разработчики называют его Зеро — этот парень страдал в реальной жизни из-за череды неудач, а после смерти единственного близкого друга его состояние лишь ухудшилось. В какой-то момент он получает послание от погибшего товарища с рекомендацией установить игру MiSide.

Точная дата релиза MiSide: Zero пока не раскрывается. Разработчики намерены выпустить несколько демоверсий в период с 2025 по 2027 год. Следить за ходом разработки можно на официальном Discord-сервере проекта.