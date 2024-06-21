«Мир танков» превращается в Dota 2? На 11-м уровне появятся боевые умения

Авторы популярной многопользовательской игры «Мир танков» показали боевые умения, которые появятся у тяжелых танков 11 уровня.

«Верный выстрел» улучшает стабилизацию машины, «Напролом» делает двигатель мощнее, а ремонт — быстрее, «Беглый огонь» снижает стабилизацию, но при этом активном умении увеличится время перезарядки орудия.

Мнения игроков разделились. Многим кажется, что такие «способности» подозрительно напоминают игры вроде Dota 2 и плохо вписываются в стиль игры — на это намекает и арт, действительно похожий на что-то фэнтезийное.