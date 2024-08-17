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Сегодня, 23:15

Решение для мини-игры из Hamster Kombat на 17-18 августа уже доступно

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Найдено решение для мини-игры из Hamster Kombat на 17-18 августа.

Прохождение мини-игры — самый простой способ получить ключ, а ключи понадобятся при получении неких наград и в ходе эйрдропа. Поэтому мини-игру лучше не пропускать — она обновляется каждый день в 22:00.

Пройти головоломку несложно — просто перемещайте красные и зеленые блоки по разным осям, освобождая путь для ключа. Нужно провести его из правого края экрана в левый за минуту — иначе придется ждать новой попытки еще пять минут. По завершению задачи игрок сам получает ключ.

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