«Горы Хаоса» в Minecraft: Mojang представляет масштабное обновление с боевыми наездниками

Студия Mojang анонсировала дату выхода крупного обновления для Minecraft — «Mounts of Mayhem» («Горы Хаоса»), которое стартует уже 9 декабря. Как ясно из названия, ключевой темой станут ездовые животные, но не простые, а боевые.

Основой нового геймплея станут конные поединки. Чтобы одержать в них верх, игрокам предстоит освоить копьё — новое древковое оружие, которое можно создать из разных материалов и зачаровать на повышенную скорость. Враги тоже не останутся в долгу и будут атаковать с верховины лошадей, наутилусов и даже зомби-версий этих животных. Особняком стоит новый маунт — верблюд-кадавр, который несёт на себе двух всадников одновременно, так что для его победы придётся изрядно потрудиться.