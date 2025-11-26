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26 ноября 2025, 22:40

«Горы Хаоса» в Minecraft: Mojang представляет масштабное обновление с боевыми наездниками

Алексей Буланов
Анонс обновления Mounts of Mayhem в Minecraft.
Фото Reddit

Студия Mojang анонсировала дату выхода крупного обновления для Minecraft — «Mounts of Mayhem» («Горы Хаоса»), которое стартует уже 9 декабря. Как ясно из названия, ключевой темой станут ездовые животные, но не простые, а боевые.

Основой нового геймплея станут конные поединки. Чтобы одержать в них верх, игрокам предстоит освоить копьё — новое древковое оружие, которое можно создать из разных материалов и зачаровать на повышенную скорость. Враги тоже не останутся в долгу и будут атаковать с верховины лошадей, наутилусов и даже зомби-версий этих животных. Особняком стоит новый маунт — верблюд-кадавр, который несёт на себе двух всадников одновременно, так что для его победы придётся изрядно потрудиться.

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