Мелстрою дорога в Россию закрыта? Госдума приняла закон о запрете треш-стримов

Закон о запрете треш-стримов наконец-то принят Госдумой после трех чтений. Теперь под запрет попала «информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных действий, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений».

Подходящие под это описание стримы (художественные произведения, новости и т. д. исключены из определения) будут блокироваться Роскомнадзором, а тем, кто их проводит, будет грозить штраф от 50 тысяч до миллиона рублей с конфискацией оборудования. Кроме того, факт ведения треш-стрима станет отягчающим обстоятельством в случае совершения на нем другого преступления.