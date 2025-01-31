Мэддисон сравнил карьеру стримера с работой на тяжелом производстве

Популярный видеоблогер Илья Мэддисон пожаловался на суровую участь стримеров. «Мне нужен отпуск, чтобы восстановить силы и здоровье», — заявил летсплейщик.

Развивая эту мысль, он сравнил работу стримера с трудом на тяжелом производстве — дескать, она одна из самых вредных. Мэддисон назвал свои стримы «сплошным мучением» для себя и для зрителей.

Все же относиться к словам блогера с полной серьезностью не стоит — вероятно, Мэддисон просто решил в очередной раз потроллить свою аудиторию.