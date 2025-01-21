Mass Effect 4 могут отменить? Bioware внезапно прекратила наем сотрудников

Похоже, провал Dragon Age: The Veilguard окончательно подкосил Bioware. Слухи о возможном закрытии студии стали ходить еще несколько дней назад, после увольнения Корин Буше, отвечавшей за разработку спорной игры.

Теперь же в интернете заметили, что исчезли все объявления о работе в Bioware, что нетипично для такой большой фирмы. На фоне этого заговорили уже о том, что может закрыться не только отделение в Эдмонтоне, но и студия целиком, включая разработчиков Mass Effect 4.