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Сегодня, 19:45

Mass Effect 4 могут отменить? Bioware внезапно прекратила наем сотрудников

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Bioware

Похоже, провал Dragon Age: The Veilguard окончательно подкосил Bioware. Слухи о возможном закрытии студии стали ходить еще несколько дней назад, после увольнения Корин Буше, отвечавшей за разработку спорной игры.

Dragon Age: The Veilguard. Авторы Dragon Age: The Veilguard обвинил геймеров в провале игры

Теперь же в интернете заметили, что исчезли все объявления о работе в Bioware, что нетипично для такой большой фирмы. На фоне этого заговорили уже о том, что может закрыться не только отделение в Эдмонтоне, но и студия целиком, включая разработчиков Mass Effect 4.

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