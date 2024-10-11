Маск представил Cybercab и Robovan — в машинах нет водителя

Илону Маску не сидится на месте — Tesla представила кибертакси Cybercab и электромаршрутку Robovan. В Cybercab вообще не будет руля и педалей — управление будет осуществляться исключительно автопилотом.

Robovan.

Рассчитана машина на двоих пассажиров, примерная стоимость — около трех миллионов рублей. А тем, кому нужна вместимость побольше, подойдет Robovan, рассчитанный уже на 20 человек. Cybercab выйдет в 2026-2027 году, а вот дата выпуска Robovan пока неизвестна.