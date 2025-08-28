Макдэвид имеет самый высокий рейтинг в игре NHL 26
Разработчики нового хоккейного симулятора NHL 26 опубликовали десятку лучших центральных нападающих игры.
Самый высокий рейтинг имеет Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» — 97 OVR. Также в первую тройку вошли Нэйтан Маккиннон из «Колорадо» (96 OVR) и Леон Драйзайтль из «Ойлерз» (96 OVR).
Топ-10 центральных нападающих NHL 26
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 97 OVR.
2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 96 OVR.
3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 96 OVR.
4. Александер Барков («Флорида») — 95 OVR.
5. Сидни Кросби («Питтсбург») — 94 OVR.
6. Джэк Айкел («Вегас») — 94 OVR.
7. Остон Мэттьюс («Торонто») — 94 OVR.
8. Джек Хьюз («Нью-Джерси») — 93 OVR.
9. Брэйден Пойнт («Тампа-Бэй») — 92 OVR.
10. Марк Шейфил («Вегас») — 91 OVR.
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