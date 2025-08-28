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28 августа 2025, 06:37

Макдэвид имеет самый высокий рейтинг в игре NHL 26

Евгений Козинов
Корреспондент

Разработчики нового хоккейного симулятора NHL 26 опубликовали десятку лучших центральных нападающих игры.

Самый высокий рейтинг имеет Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» — 97 OVR. Также в первую тройку вошли Нэйтан Маккиннон из «Колорадо» (96 OVR) и Леон Драйзайтль из «Ойлерз» (96 OVR).

Топ-10 центральных нападающих NHL 26

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 97 OVR.

2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 96 OVR.

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 96 OVR.

4. Александер Барков («Флорида») — 95 OVR.

5. Сидни Кросби («Питтсбург») — 94 OVR.

6. Джэк Айкел («Вегас») — 94 OVR.

7. Остон Мэттьюс («Торонто») — 94 OVR.

8. Джек Хьюз («Нью-Джерси») — 93 OVR.

9. Брэйден Пойнт («Тампа-Бэй») — 92 OVR.

10. Марк Шейфил («Вегас») — 91 OVR.

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Коннор Макдэвид
Леон Драйзайтль
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Эдмонтон Ойлерз
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