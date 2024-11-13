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Сегодня, 12:15

Разгадано ежедневное комбо (Puzzle Durov) в Major на 13 ноября

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Разгадано комбо дня в Major на 13 ноября.

Комбо в Major на 13 ноября.

Правильная последовательность: 4:7:12:1

Что такое комбо дня в Major

Хотите заработать в Major несколько тысяч звезд? Соберите комбо со стилизованными портретами Павла Дурова. Оно обновляется каждый день в 03.00 ночи по Москве.

Как собрать комбо дня в Major

Откройте приложение, войдите в раздел Games и запустите Puzzle Durov. Выберите портреты миллиардера в правильном порядке и получите свою награду.

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