Разгадано ежедневное комбо (Puzzle Durov) в Major на 13 ноября

Разгадано комбо дня в Major на 13 ноября.

Комбо в Major на 13 ноября.

Правильная последовательность: 4:7:12:1

Что такое комбо дня в Major

Хотите заработать в Major несколько тысяч звезд? Соберите комбо со стилизованными портретами Павла Дурова. Оно обновляется каждый день в 03.00 ночи по Москве.

Как собрать комбо дня в Major

Откройте приложение, войдите в раздел Games и запустите Puzzle Durov. Выберите портреты миллиардера в правильном порядке и получите свою награду.