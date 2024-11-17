Объявлено комбо дня (Puzzle Durov) в Major на 17 ноября

Обновлено комбо дня в Major на 17 ноября.

Комбо в Major на 17 ноября.

Правильная последовательность: 4:7:12:1

Что такое комбо дня в Major

Самый простой способ заработать в игре несколько тысяч «звезд» — пройти игру Puzzle Durov. Расставьте портреты миллиардера в правильном порядке и заберите награду.

Как составить комбо дня в Major

Зайдите в приложение, перейдите в раздел Games и выберите Puzzle Durov. Тапните по портретам в правильном порядке — постарайтесь не ошибиться, у вас всего одна попытка. Ежедневное комбо обновляется в 3:00 по Москве.