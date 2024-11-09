Найдена последовательность для ежедневного комбо из Major на 9 ноября

Обновилось комбо дня в Major на 9 ноября.

Правильная последовательность: 2:4:8:16

Что такое комбо дня в Major

Если правильно расставить портреты Павла Дурова, то можно получить сразу 5000 звезд. Делать это можно каждый день — комбо обновляется в 3:00 по московскому времени.

Как собрать комбо дня в Major

Зайдите в игру и перейдите в раздел Games. Разыщите там Puzzle Durov и кликните на него. Выберите портреты в правильном порядке и получите ежедневную награду.