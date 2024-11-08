Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 13:00

Появилось решение для ежедневного комбо в Major на 8 ноября

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Разгадано комбо дня в Major на 8 ноября.

Комбо в Major на 8 ноября.

Правильная последовательность: 4:8:15:16

Что такое комбо дня в Major

Каждые сутки, глубоко ночью, в Major обновляется мини-игра с портретами Павла Дурова. Если выбрать их в правильном порядке, то можно получить награду в «звездах» — внутренней валюте приложения.

Как ввести комбо дня в Major

Зайдите в игру, перейдите в раздел Games и выберите Puzzle Durov. Кликните на портреты в верной последовательности и получите награду. Постарайтесь не ошибиться — если ввести комбо неправильно, то попробовать снова можно будет только через несколько часов.

Читайте также
Путин назвал открытие Олимпиады оскорбительным для миллионов христиан
Губернатор Саратовской области сообщил о падении обломков БПЛА в промзоне
Боец Иван Емельяненко предстанет перед судом в связи с избиением человека
Инфантино, Уайт и Пол отреагировали на победу Трампа на выборах президента США
Шольц досрочно покинет пост канцлера Германии. Почему это важно
Головина заменили Миранчуком, Карпин ответил Дзюбе. Что происходит в сборной России перед матчами с Брунеем и Сирией
Популярное видео
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
СКА проиграл в четвертый раз подряд
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» обыгрывает всех, три поражения СКА, что не так с «Магниткой»
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Найдено решение мини-игры с алмазом из Hamster Kombat на 7-8 ноября

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости