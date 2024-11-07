Обновилось комбо дня (Puzzle Durov) в Major на 7 ноября
Выпустили новое комбо дня в Major на 7 ноября.
Комбо в Major на 7 ноября.
Карты из комбо 7 ноября: 3-6-9-1
Что такое комбо дня в Major
Комбо — один из способов заработать внутриигровую валюту в приложении. Состав карт меняется каждый день, но их количество остается неизменным. За правильный ответ предусмотрена награда — 5000 звездочек.
Как собрать комбо дня в Major
Кликер запускается через Telegram. Вам нужно найти раздел Games, затем открыть Puzzle Durov. В комбинации предусмотрен строгий порядок карт — вбивать их в любой последовательности не получится. Точнее, получится, но вы рискуете лишиться награды, так как за неправильный ответ доступ к комбо закроется на несколько часов.
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