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Обновилось комбо дня (Puzzle Durov) в Major на 7 ноября

Евгения Воскресенская
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Выпустили новое комбо дня в Major на 7 ноября.

Комбо в Major на 7 ноября.

Карты из комбо 7 ноября: 3-6-9-1

Что такое комбо дня в Major

Комбо — один из способов заработать внутриигровую валюту в приложении. Состав карт меняется каждый день, но их количество остается неизменным. За правильный ответ предусмотрена награда — 5000 звездочек.

Как собрать комбо дня в Major

Кликер запускается через Telegram. Вам нужно найти раздел Games, затем открыть Puzzle Durov. В комбинации предусмотрен строгий порядок карт — вбивать их в любой последовательности не получится. Точнее, получится, но вы рискуете лишиться награды, так как за неправильный ответ доступ к комбо закроется на несколько часов.

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