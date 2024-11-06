Игроки угадали комбо дня (Puzzle Durov) в Major на 6 ноября

Рассекречено комбо дня из Major на 6 ноября.

Комбо в Major на 6 ноября.

Верная комбинация: 10-4-1-16

Что такое комбо дня в Major

Это строгая последовательность карт с изображением Павла Дурова — картинки немного отличаются друг от друга, так что их сложно перепутать. За правильный ответ предусмотрена награда — 5000 звезд.

Всего карт 4, а обновляются они в 3 часа ночи по мск. Советуем дождаться слитых ответов, так как неудачная попытка закроет доступ к комбо на несколько часов.

Как собрать комбо дня в Major

Активность, которая вам нужна, называется Puzzle Durov. Разработчики поместили ее в раздел с играми (Games). Выбирайте карты по порядку, иначе комбо не сработает. В конце не забудьте нажать Activate Bonus, иначе останетесь без награды.