Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 10:17

Игроки угадали комбо дня (Puzzle Durov) в Major на 6 ноября

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Рассекречено комбо дня из Major на 6 ноября.

Комбо в Major на 6 ноября.

Верная комбинация: 10-4-1-16

Что такое комбо дня в Major

Это строгая последовательность карт с изображением Павла Дурова — картинки немного отличаются друг от друга, так что их сложно перепутать. За правильный ответ предусмотрена награда — 5000 звезд.

Всего карт 4, а обновляются они в 3 часа ночи по мск. Советуем дождаться слитых ответов, так как неудачная попытка закроет доступ к комбо на несколько часов.

Как собрать комбо дня в Major

Активность, которая вам нужна, называется Puzzle Durov. Разработчики поместили ее в раздел с играми (Games). Выбирайте карты по порядку, иначе комбо не сработает. В конце не забудьте нажать Activate Bonus, иначе останетесь без награды.

Обложка. Найдена разгадка головоломки из Hamster Kombat на 5-6 ноября
Читайте также
Красно-белый опрос «СЭ». Легенды «Спартака» выбрали лучших из лучших
Бойцы группировки войск «Запад» из ТОС-2 «Тосочка» уничтожили позиции ВСУ
Оформление налогового вычета на «Госуслугах» может появиться в 2025 году
AP сообщило о лидерстве Трампа более чем в два раза в голосовании выборщиков
Биография Остона Мэттьюса: жизнь и карьера американского форварда-рекордсмена
Мбаппе невзлюбили в «Реале»: Анчелотти считает его проблемой, команда не зовет на ужины
Популярное видео
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» обыгрывает всех, три поражения СКА, что не так с «Магниткой»
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
У «Лады» сократили финансирование
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» обыграл лидера «Востока» и интервью Рябкина
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 3 ноября
«Балтика» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Тюмень»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Найдена разгадка головоломки из Hamster Kombat на 5-6 ноября

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости