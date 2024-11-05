Собрано комбо дня (Puzzle Durov) в Major на 5 ноября.

Раскрыто комбо дня для Major на 5 ноября.

Комбо в Major на 5 ноября.

Правильная последовательность: 8:3:7:4

Что такое комбо дня в Major

Если собрать стилизованные портреты Павла Дурова в правильном порядке, то можно получить несколько тысяч «звезд» — внутренней валюты приложения. Комбо называется Puzzle Durov и обновляется каждый день в 3 часа ночи по Москве.

Как собрать комбо дня в Major

Нажмите на клавишу Games и найдите пункт Puzzle Durov. Тапните по портретам в нужно последовательности и забирайте ежедневную награду.