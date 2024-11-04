Объявлено комбо дня (Puzzle Durov) для Major на 4 ноября
Раскрыто ежедневное комбо в Major на 4 ноября.
Комбо в Major на 4 ноября.
Правильная последовательность: 2:10:14:13
Что такое ежедневное комбо в Major
Каждый день приложение предлагает сыграть в Puzzle Durov — если щелкнуть по портретам известного миллиардера в правильном порядке, то можно получить 5000 звезд (внутренняя валюта игры).
Как собрать ежедневное комбо в Major
Зайдите в приложение, разыщите там раздел Games и запустите Puzzle Durov. Теперь остается только собрать правильную последовательность и получить награду. Мини-игра обновляется каждый день в 3:00 по московскому времени.
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