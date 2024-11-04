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Объявлено комбо дня (Puzzle Durov) для Major на 4 ноября

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Раскрыто ежедневное комбо в Major на 4 ноября.

Комбо в Major на 4 ноября.

Правильная последовательность: 2:10:14:13

Что такое ежедневное комбо в Major

Каждый день приложение предлагает сыграть в Puzzle Durov — если щелкнуть по портретам известного миллиардера в правильном порядке, то можно получить 5000 звезд (внутренняя валюта игры).

Как собрать ежедневное комбо в Major

Зайдите в приложение, разыщите там раздел Games и запустите Puzzle Durov. Теперь остается только собрать правильную последовательность и получить награду. Мини-игра обновляется каждый день в 3:00 по московскому времени.

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