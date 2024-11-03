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В Major выпустили комбо дня на 3 ноября

Евгения Воскресенская
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Выяснилось, какие карты добавили в комбо дня из Major на 3 ноября.

Комбо в Major на 3 ноября.

Правильная последовательность карт: 8-4-10-1

Что такое комбо дня в Major

Все просто: 4 карты нужно расположить в определенной последовательности, чтобы получить бонус в виде 5000 звездочек. Чем больше очков в игре заработаете, тем выше шансы, что аирдроп пройдет для вас удачно.

Как собрать комбо дня в Major

Вот несколько простых шагов: зайти в раздел Games — открыть Puzzle Durov — тапнуть на карты по очереди — нажать Check. Если все получилось, останется выбрать Activate Bonus.

С выбором карт лучше не экспериментировать: разработчики дают всего 1 попытку собрать комбо, а затем блокируют доступ к нему на несколько часов.

Обложка. Раскрыто авторство ежедневной цитаты в Hrum на 2-3 ноября.
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