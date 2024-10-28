Названы карты из ежедневного комбо в Major на 28 октября
Раскрыто ежедневное комбо для Major на 28 октября 2024 года
Комбо в Major на 28 октября.
Правильная комбинация: 1-6-12-10
Что такое комбо в Major
Каждый день пользователи этой Telegram-игры получают возможность собрать комбо из карточек с портретами Павла Дурова и повышать за это рейтинг внутри приложения.
Как собрать комбо в Major
Запустите игру и перейдите на вкладку Games. После этого выберите Puzzle Durov, соберите комбо и получите награду.
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