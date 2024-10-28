Названы карты из ежедневного комбо в Major на 28 октября

Раскрыто ежедневное комбо для Major на 28 октября 2024 года

Комбо в Major на 28 октября.

Правильная комбинация: 1-6-12-10

Что такое комбо в Major

Каждый день пользователи этой Telegram-игры получают возможность собрать комбо из карточек с портретами Павла Дурова и повышать за это рейтинг внутри приложения.

Как собрать комбо в Major

Запустите игру и перейдите на вкладку Games. После этого выберите Puzzle Durov, соберите комбо и получите награду.