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Комбо дня в Major на 2 ноября уже распространили

Евгения Воскресенская
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Раскрыто комбо дня в Major на 2 ноября.

Комбо в Major на 2 ноября.

Верная комбинация: 13-4-11-12

Что такое комбо дня в Major

Авторы игры позаимствовали идею у других кликеров. Суть в том, что определенный набор карт, который меняется каждый день, приносит награду и помогает быстрее прокачать аккаунт перед аирдропом. В случае с Major вас ждет награда в 5000 звездочек — такова внутренняя валюта в игре.

Как собрать комбо дня в Major

Карточки находятся в разделе Games. Среди появившихся активностей поищите Puzzle Durov — вам откроются картинки с Дуровым. Сверху появится свободное поле — его нужно заполнять в определенной последовательности. У вас всего одна попытка, поэтому выбирайте карты внимательно.

Обложка. Раскрыт автор цитаты дня в Hrum на 1-2 ноября
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