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Найдено комбо дня (Puzzle Durov) в Major на 12 ноября

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Раскрыта последовательность из комбо дня в Major на 12 ноября.

Комбо в Major на 12 ноября.

Правильная последовательность: 10:6:3:1

Что такое комбо дня в Major

Встроенный в приложение «Паззл Дуров» предлагает игрокам расставить портреты основателя Telegram в правильном порядке. Если все получится, то игра вознаградит за это «звездами» — внутренней валютой Major.

Как собрать комбо дня в Major

Откройте игру в Telegram, перейдите в раздел Games и выберите Puzzle Durov. Теперь остается только тапнуть по портретам в нужной последовательности и получить награду. Комбо обновляется каждые сутки, ночью по московскому времени.

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