Mafia: The Old Country показала отличный старт в Steam
Онлайн на открытии начался с 27 тысяч игроков одновременно, проект сразу получил 83 процента рейтинга из 100.
Стоит учесть, что Mafia: The Old Country — линейный сюжетный экшен без мультиплеера, а потому интерес к проекту можно оценивать как высокий. Чаще всего геймеры отмечают отличный и проработанный визуал, погружение в атмосферу итальянского юга и интересный сюжет в лучших традициях мафии.
Системные требования Mafia: The Old Country (1080p)
- Операционная система: Windows 10 / 11
- Процессор: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-9700K
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT / NVIDIA RTX 2070
- Объем видеопамяти: 8 ГБ
- Место на диске: 55 ГБ (рекомендуется SSD)
