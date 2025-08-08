Mafia: The Old Country показала отличный старт в Steam

Онлайн на открытии начался с 27 тысяч игроков одновременно, проект сразу получил 83 процента рейтинга из 100.

Стоит учесть, что Mafia: The Old Country — линейный сюжетный экшен без мультиплеера, а потому интерес к проекту можно оценивать как высокий. Чаще всего геймеры отмечают отличный и проработанный визуал, погружение в атмосферу итальянского юга и интересный сюжет в лучших традициях мафии.

Системные требования Mafia: The Old Country (1080p)