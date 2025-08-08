CyberPRO
8 августа, 13:24

Mafia: The Old Country показала отличный старт в Steam

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Обложка игры Mafia: The Old Country.
Фото Steam

Онлайн на открытии начался с 27 тысяч игроков одновременно, проект сразу получил 83 процента рейтинга из 100.

Стоит учесть, что Mafia: The Old Country — линейный сюжетный экшен без мультиплеера, а потому интерес к проекту можно оценивать как высокий. Чаще всего геймеры отмечают отличный и проработанный визуал, погружение в атмосферу итальянского юга и интересный сюжет в лучших традициях мафии.

Системные требования Mafia: The Old Country (1080p)

  • Операционная система: Windows 10 / 11
  • Процессор: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-9700K
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT / NVIDIA RTX 2070
  • Объем видеопамяти: 8 ГБ
  • Место на диске: 55 ГБ (рекомендуется SSD)
Серия «Сибири» — 12 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
  • shpasic

    This item is currently unavailable in your region Mafia: The Old Country This package can NOT be activated or purchased in the following countries: Russian Federation

    08.08.2025

    • Опубликован геймплейный ролик предстоящей Ninja Gaiden 4 от Team Ninja

    Стартовало открытое бета-тестирование Battlefield 6

    Takayama

