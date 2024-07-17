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Сегодня, 21:10

Ложный листинг: хакеры воруют данные игроков в Hamster Kombat

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Hamster Kombat.

Мошенники начали воровать аккаунты пользователей Telegram под видом сервиса для вывода денег из Hamster Kombat, рассказала Лаборатория Касперского.

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Схема работает так: злоумышленники рассылают ссылки на ресурс для авторизации в сервисе. Через него якобы можно вывести монеты из Hamster Kombat. Для этого нужно ввести учетные данные на открывшейся странице. Так мошенники получают доступы к личным аккаунтам в мессенджере.

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В «Лаборатории Касперского» напоминают, что для безопасности аккаунта нужно настроить двухфакторную аутентификацию и не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений.

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