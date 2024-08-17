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Сегодня, 15:10

Листинга «Хомяка» не будет? Владельцы Hamster Kombat поссорились с инвесторами

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Lenta.ru сообщает о возможных проблемах с листингом Hamster Kombat. Согласно опубликованной на портале статье, в свое время будущие авторы игры получили солидные инвестиции от бизнес-партнеров из холдинга AD.RU, но обещанной прибылью с ними не делились, а теперь и вовсе отказываются это делать.

Обложка. Авторы Hamster Kombat рассказали, от чего зависит распределение токенов

Теперь всех участников процесса ждут судебные разбирательства, что может повлиять на дату листинга, который и так порядочно запаздывает.

Источник: lenta.ru
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