Листинга «Хомяка» не будет? Владельцы Hamster Kombat поссорились с инвесторами

Lenta.ru сообщает о возможных проблемах с листингом Hamster Kombat. Согласно опубликованной на портале статье, в свое время будущие авторы игры получили солидные инвестиции от бизнес-партнеров из холдинга AD.RU, но обещанной прибылью с ними не делились, а теперь и вовсе отказываются это делать.

Теперь всех участников процесса ждут судебные разбирательства, что может повлиять на дату листинга, который и так порядочно запаздывает.