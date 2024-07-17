Листинг уже завтра? Игроков в Hamster Kombat просят срочно привязать кошельки

Самое крупное фан сообщество Hamster Kombat в Twitter попросило игроков привязать к игре TON-кошелек.

«Airdrop, Airdrop! Просто введите свой TON-адрес и проверьте свой кошелек в течение следующих 24 часов!», — заявили администраторы Hamster News.

О привязке кошелька создатели таппера заговорили не случайно. Возможно, что листинг той самой Hamster-монеты произойдет в ближайшие 24 часа и уже завтра игроки смогут обменять свои миллионы монет на настоящие деньги.

Однако не стоит быть наивными. Лучше подождать заявлений внутри самой игры или в официальном Telegram-канале Hamster Kombat.