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Сегодня, 15:30

Названа еще одна биржа, на которой появится токен «Хомяка»

Богдан Виноградов
Корреспондент
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OKX.

Криптовалютная биржа OKX объявила о том, что 1 августа откроется премаркет для HMSTR — токена популярного кликера Hamster Kombat. Благодаря этому можно будет торговать фьючерсами, хотя токен еще не вышел на листинг.

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Это можно считать подтверждением того, что листинг произойдет именно на OKX. Ранее, в начале июля, о премаркете HMSTR объявила биржа Bybit. «Хомяководам» имеет смысл зарегистрироваться и пройти процедуру верификации заранее.

Источник: okx.com
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