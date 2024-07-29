Названа еще одна биржа, на которой появится токен «Хомяка»

Криптовалютная биржа OKX объявила о том, что 1 августа откроется премаркет для HMSTR — токена популярного кликера Hamster Kombat. Благодаря этому можно будет торговать фьючерсами, хотя токен еще не вышел на листинг.

Это можно считать подтверждением того, что листинг произойдет именно на OKX. Ранее, в начале июля, о премаркете HMSTR объявила биржа Bybit. «Хомяководам» имеет смысл зарегистрироваться и пройти процедуру верификации заранее.