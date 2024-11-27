Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 16:36

Легендарный BMW из Need for Speed: Most Wanted воплотили в реальность

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото https://www.ea.com/

BMW создала «машину времени», которая вернет фанатов NFS на 20 лет назад. Речь идет о культовом автомобиле M3 GTR из Need for Speed: Most Wanted. Машина полюбилась геймерам сочетанием синего и серебристого цветов и стала очень популярной.

Фото https://www.ea.com/

Сейчас на нее можно полюбоваться вживую в мюнхенском музее BMW. На днях компания EA и студия Criterion Games выпустили крупное обновление в духе Most Wanted — в него добавили и легендарную BMW M3 GTR.

Фото https://www.ea.com/
Фото https://www.ea.com/
Фото https://www.ea.com/
Фото https://www.ea.com/
Фото https://www.ea.com/
Фото https://www.ea.com/
Фото https://www.ea.com/
Источник: TG-канал CYBERSLOVO
Читайте также
УЕФА включил сейв российского голкипера ПСЖ Сафонова в число лучших в туре ЛЧ
Назван расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала
Расцарапанный от стресса Гвардиола, месяц без единой победы, карма за чужой «Золотой мяч»? Пять причин провала некогда грозного «Манчестер Сити»
Два человека погибли при ударе ВСУ тактическими ракетами в Курской области
Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» вступило в силу. Что пишут СМИ
«Тампа» размазала «Колорадо» за один период и взбесила российского вратаря! Георгиев в ярости разбил клюшку о ворота
Популярное видео
Магнитогорский «Металлург» снова настиг большой кризис
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Бурмистров, Шумаков, Тимкин, Телегин и другие до сих пор без клуба
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 23 ноября
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Когда начнется осенняя распродажа 2024 года в Steam

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости