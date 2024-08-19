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Сегодня, 15:20

Легендарная игра от авторов GTA может получить переиздание

Евгения Воскресенская
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Фото Rockstar Games

Похоже, пациент скорее жив, чем мертв: на днях Bully (она же Canis Canem Edit) от создателей GTA получила новый возрастной рейтинг в Тайване. Это не укрылось от внимания фанатов — в сети заговорили о возможном ремастере.

Фото Rockstar Games
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Название игры говорит само за себя — подростковый буллинг, драки и разборки, школьные группировки и мальчишеская удаль прилагаются. Bully был присвоен рейтинг для современных игровых платформ: PC, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox Series и Xbox One. Но вот незадача — игра уже имела рейтинг для платформы Xbox 360, что наводит некоторых фанатов на мысль о возможной ошибке.

Фото Rockstar Games
Источник: TG-канал Steam Community
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