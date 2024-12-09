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Квадроберы стали героями новой российской видеоигры

Евгения Воскресенская
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Фото STuNT

Квадроберы покоряют российский геймдев: в Steam выходит очередная игра, в которой эти любители животных стали главными героями. Визуальная новелла под незатейливым названием «Квадроберы» расскажет о мальчике по имени Кирилл, его любовном интересе Карине, школьных конфликтах и, конечно же, клубе квадроберов.

Обложка. В Steam вышел симулятор квадробера — игра стоит копейки

Кириллу предстоит участвовать в соревнованиях, расследовать преступление и строить романтические отношения. Разработчики обещают выборы, которые повлияют на отношения между персонажами и развитие сюжета, а также несколько концовок — как счастливых, так и трагических. Игра ожидается уже в декабре 2024 года.

Фото STuNT
Фото STuNT
Фото STuNT
Фото STuNT
Фото STuNT
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