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Монеты в «Хомяке» стремительно обесцениваются

Евгения Воскресенская
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Доигрались — за последние сутки курс Hamster Kombat обрушился в два раза. Теперь за 1 токен HMSTR дают 50 копеек.

Столь стремительное падение связано с тем, что миллионы пользователей кликера одновременно кинулись продавать свои монеты. «После обвала восстановление курса может растянуться на год и более», — пишет РИА Новости со ссылкой на слова одного из экспертов.

Hamster Kombat. Сколько заработали на «Хомяке»? Hamster Kombat умер в глазах игроков

Пока что разработчики кликера делают вид, что ничего не происходит. «Семейство хомяков — это действительно непобедимая сила!» — на фоне провального листинга это заявление от создателей выглядит как издевательство. Тем временем дружное «семейство» уже покидают сотни тысяч человек.

Источник: РИА Новости
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