Кто сможет участвовать в аирдропе X Empire? Авторы раскрыли условия

Не все владельцы аккаунтов X (Musk) Empire получат токены — на это намекнули авторы проекта в Telegram-канале. Сначала нужно выполнить условие — прокачать виртуального Илона Маска хотя бы до 4 уровня.

Также на распределение токенов повлияют количество рефералов, почасовой доход и сумма заработанной в игре валюты.

30 сентября — последний день, когда можно повысить уровень аккаунта, так что на выполнение всех условий у игроков остаются считанные недели.