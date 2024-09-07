Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 13:15

Кто сможет участвовать в аирдропе X Empire? Авторы раскрыли условия

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Не все владельцы аккаунтов X (Musk) Empire получат токены — на это намекнули авторы проекта в Telegram-канале. Сначала нужно выполнить условие — прокачать виртуального Илона Маска хотя бы до 4 уровня.

Илон Маск. Загадка дня в X Empire (Musk Empire) на 7 сентября была решена

Также на распределение токенов повлияют количество рефералов, почасовой доход и сумма заработанной в игре валюты.

30 сентября — последний день, когда можно повысить уровень аккаунта, так что на выполнение всех условий у игроков остаются считанные недели.

Источник: TG-канал X Empire Community
Читайте также
Винисиус хочет переноса ЧМ-2030 из Испании из-за ситуации с расизмом в стране
Украинцы пожаловались на поведение россиян на Паралимпиаде в Париже
ВСУ потеряли более 500 специалистов при ударе ВС России по Полтаве
Сафонов пролетел 20 тысяч км за борщом. Что происходит в сборной России
Стали известны самые распространенные ошибки при сдаче на права
Европа помогает Украине возвращать уехавших граждан ради отправки на фронт. И вот почему
Популярное видео
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости