Кроссовер Delta Force и Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет 19 декабря

Разработчики выпустили трейлер ивента с Нейкидом Снейком, что прячется и расправляется со змеей перед боем.

Сам персонаж появится в Delta Force в качестве облика для играбельного персонажа Нокса 1 января — новогодний подарок для поклонников. Коллаборация родилась из любви разработчиков к проекту Хидео Кодзимы, поэтому в рамках события появятся новые скины на оружие и коллекционные предметы.

Также студия сообщила, что продолжит поддерживать Delta Force новым контентом вплоть до 2026 года.