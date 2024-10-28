Зря не верили? Dragon Age: The Veilguard расхвалили критики

Новая часть Dragon Age пришлась критикам по душе. Сегодня наконец-то спало эмбарго на обзоры игры и журналисты смогли поделиться первыми впечатлениями.

Dragon Age: The Veilguard получила высокие оценки: 83 балла на OpenCritic и 84 балла — на Metacritic. Обзорщики хвалят игру за обновленную боевую систему, разнообразие локаций, мастерски сделанных персонажей и даже сравнивают новую часть с крупнобюджетным фильмом в жанре фэнтези.

Некоторые журналисты пошли дальше и посчитали игру величайшим проектом студии BioWare и лучшей в серии Dragon Age после Origins.

Насколько справедливы эти оценки, можно будет проверить уже через несколько дней. Игра выходит 31 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.