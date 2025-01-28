Кратос отправляется в Египет — раскрыты первые детали новой God of War

Известный инсайдер Дэниэл Рихтман рассказал о сеттинге новой части God of War. По его словам, действие игры будет разворачиваться в Древнем Египте, где Кратосу, очевидно, придется столкнуться с египетскими богами вроде Изиды и Осириса.

Рихтман указывает на то, что разработчики из Santa Monica Studio задумывались о египетской мифологии еще во время создания God of War 2018, и намеки на это появлялись во всех недавних играх серии.