Косплей русской девушки на героинь из Metal Gear Solid и Death Stranding понравился Кодзиме

Хидео Кодзима репостнул фотографии девушки из Новосибирска — модели по имени Olga Haku, большой поклонницы творчества японца. На снимках косплейщица позирует в роли персонажей из Metal Gear Solid и Death Stranding.

Это не первый раз, когда японский гений восхищается талантом девушки. Ольга уже выкладывала фото с собой в образе героинь из Death Stranding. Видео с одним из этих образов даже попало на официальный канал компании Кодзимы.