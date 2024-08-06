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Сегодня, 20:45

Косплей русской девушки на героинь из Metal Gear Solid и Death Stranding понравился Кодзиме

Евгения Воскресенская
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Хидео Кодзима репостнул фотографии девушки из Новосибирска — модели по имени Olga Haku, большой поклонницы творчества японца. На снимках косплейщица позирует в роли персонажей из Metal Gear Solid и Death Stranding.

Это не первый раз, когда японский гений восхищается талантом девушки. Ольга уже выкладывала фото с собой в образе героинь из Death Stranding. Видео с одним из этих образов даже попало на официальный канал компании Кодзимы.

Источник: Olga Haku
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