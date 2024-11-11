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Кощей Бессмертный станет главным героем новой российской видеоигры

Евгения Воскресенская
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Обложка предстоящей игры.
Фото Cyberian Lynx

Разработчики из студии Cyberian Lynx выпустят игру под названием «Сокрытая душа» по мотивам славянского фольклора. Главным героем станет не богатырь, как можно было бы подумать, а один из злодеев народных сказок — Кощей Бессмертный.

В игре жестокий старик превратится в классического героя, изгоняющего злых духов в загробный мир, — в отличие от фольклора, в котором Кощей часто выступает повелителем царства мертвых. В игре встретятся и другие образы из славянской мифологии, например Леший или богиня смерти Мара.

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Разработчиками стали студенты из Томска — сейчас они готовят демоверсию игры. Осуществлению идеи помог грант на 1 миллион рублей, полученный от Фонда содействия инновациям, — впрочем, для игровой индустрии это совсем небольшая сумма.

Арты с персонажами предстоящей игры.
Фото Cyberian Lynx
3D-модели персонажей.
Фото Cyberian Lynx
Источник: Hi-Tech Mail
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