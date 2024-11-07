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Сегодня, 16:54

Корейский «убийца The Sims» выйдет не раньше следующего года

Евгения Воскресенская
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Фото Krafton

Корейский разработчик и издатель Krafton перенес дату релиза игры, которую в народе уже окрестили «убийцей The Sims», — реалистичного симулятора жизни inZOI.

Впрочем, торопиться особо некуда: новой части The Sims пока не предвидится, а Life by You, которая могла бы составить inZOI достойную конкуренцию, загнулась еще на этапе разработки.

Причиной переноса стало желание Krafton обеспечить игре лучший старт. Ранее директор компании признался, что на реализацию всех планов может уйти более десяти лет. Это значит, что inZOI еще долго будет пополняться новым контентом даже после полноценного релиза.

Два. В редакторе «убийцы The Sims» создали персонажа из GTA 6 и даже Билли Айлиш

В новом симуляторе игроков ждут фотореалистичная графика, детальный редактор персонажей, поддержка модов, встроенный ИИ и многое другое — в ранний доступ игра выходит 28 марта 2025 года.

Фото Krafton
Фото Krafton
Фото Krafton

Источник: Игромания
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