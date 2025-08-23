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23 августа 2025, 15:00

Компания Ubisoft анонсировала обновление для Assassins Creed Mirage

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Постер с логотипом Assassins Creed Mirage.
Фото Ubisoft

Разработчики сообщили, что патч выйдет в конце 2025 года и станет бесплатным для всех владельцев игры.

Известно, что добавят новую сюжетную главу с дополнительными квестами для главного героя Assassins Creed Mirage — Басима ибн Исхака, которому предстоит побывать в оазисе Аль-Ула. Изменения затронут и геймплей проекта и коснутся не только обновления, но и основную часть игры. Дополнительную информацию Ubisoft собираются раскрыть позднее.

Напомним, что Assassins Creed Mirage вышел в октябре 2023 года и получил смешанные отзывы от агрегаторов рейтинга.

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