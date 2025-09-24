Комичный шутер Escape from Duckov выйдет 16 октября 2025 года на PC

Проект был вдохновлен Escape from Tarkov от Battlestate Games — его выход запланирован на 15 ноября.

Разработкой экшен-шутера занималась студия Team Soda. В центре сюжета будут резиновые уточки, которым необходимо выживать в мире — собирать ресурсы, исследовать локации и даже возводить сооружения, развивая арсенал, чтобы эффективно противостоять противникам.

Игроки смогут заводить друзей, общаться с NPC и кастомизировать центр, чтобы сделать его уникальным. Escape from Duckov получит поддержку русского языка в виде субтитров и текстового сопровождения.