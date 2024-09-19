Собраны комбо карты для Хомяка (Hamster Kombat) на 19-20 сентября

Изменились комбо-карточки в Hamster Kombat 19-20 сентября.

3 комбо карты для Hamster Kombat на 19-20 сентября.

Licence Japan — раздел Legal

Security Audition — раздел PR and Team

Staking — раздел Markets

Зачем нужны комбо-карты в Hamster Kombat

Долгожданный листинг все ближе и ближе — остается поднажать в оставшиеся дни. При распределении токенов будет учитываться уровень пассивного дохода, а быстрее увеличить его поможет комбо дня.

Кроме того, активация комбо подарит 5 000 000 монет на счет в приложении. Копить эти монеты не стоит — лучше потратить их на улучшения. Например, закупиться карточками. 20 сентября — последний день, когда ваши действия в «Хомяке» будут учитываться во время аирдропа 26 сентября.

Как активировать комбо в Hamster Kombat

Нужно загрузить игру и зайти в раздел «Майнинг». Там вы увидите 5 категорий: PR&Team, Markets, Legal, Web3 и Specials. Иногда все 3 карты из комбо относятся к одной и той же категории, а иногда они разбросаны по разным.

Следующее действие — вложить монеты в покупку или прокачку этих карт. Доступ к некоторым из них может быть заблокирован. Это вовсе не значит, что комбо собрать не получится — просто выполните условия, которые нужны для разблокировки, и можете забрать заслуженную награду.