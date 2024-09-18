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Собраны комбо карты для Hamster Kombat на 18-19 сентября

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Названы все три комбо-карты для Hamster Kombat на 18-19 сентября.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 18-19 сентября.

Web3 integration — раздел Markets
Compliance officer — раздел PR and Team
Telegram Miniapp Launch — раздел Specials

Что такое комбо-карты в Hamster Kombat

Все карточки повышают пассивный заработок, но только три из них принесут 5 миллионов монет, если собрать или прокачать их все. Новые карты появляются каждый день в 15:00 по московскому времени — и если не пропускать их, то можно набрать неплохую сумму во внутриигровой валюте.

Как собрать комбо в Hamster Kombat

Все карточки располагаются в одной из пяти категорий — Specials, PR&Team, Legal, Markets и Web 3. Перейдите к ним нажав кнопку Mine или «Комбо» в главном меню игры, разыщите нужные карты и купите их, или же повысьте их уровень, если они у вас уже есть. Возможно, перед покупкой понадобится выполнить определенные условия — например, прокачать другие карточки.

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