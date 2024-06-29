Раскрыты все три комбо-карты для Хомяка (Hamster Kombat) на 29-30 июня

Стали известны комбо-карты для Hamster Kombat на 29-30 июня. Вот они:

Комбо-карточки Hamster Kombat на 29-30 июня.

Blocking suspicious accounts — раздел PR and Team.

Compliance officer — раздел PR and Team.

YouTube 25 Million — раздел Specials.

Что такое комбо-карты в Hamster Kombat

Три карты, приобретение или прокачка которых принесет пользователю 5 миллионов монет. Новые комбинации появляются каждый день в 15:00 по московскому времени, увидеть их можно на вашем сайте.

Как использовать комбо-карты в Hamster Kombat

1. Выберите пункт «Комбо» в главном меню или перейдите в раздел Mine.

2. Зайдите в нужный раздел (Legals, Specials, Markets, PR&Team) и купите / прокачайте одну из карт, которая входит в комбо.